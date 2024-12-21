Antakya\'da Mobilya Fabrikasında Yangın

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Hatay'ın Antakya ilçesinde alevlere teslim olan mobilya fabrikasındaki yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesinde yaşandı. Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle fabrikanın tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması devam ederken alevlerin yükseldiği anlar kameraya yansıdı. - HATAY