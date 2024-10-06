Antakya'da Motosiklet Kazası: Bir ölü - Son Dakika
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Antakya'da Motosiklet Kazası: Bir ölü

Antakya\'da Motosiklet Kazası: Bir ölü

Antakya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

06.10.2024 16:24
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Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Soğuksu mevkisinde yaşandı. O.P. idaresindeki 80 ACF 647 plakalı Volkswagen marka otomobil, ışıklarda A.A. idaresindeki motosikletle çapıştı. Kaza sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çevredeki iş yerlerine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsüyse itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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