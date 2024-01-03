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Antakya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Antakya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Kaza, İskenderun - Antakya yolu Mustafa Kemal Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önlerken kaza anıysa otobüsün araç kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antakya\'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
03.01.2024 - 19:27,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun - Antakya yolu Mustafa Kemal Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Antakya istikametinden İskenderun istikametine ilerleyen 31 AAB 427 plakalı Mercedes - Benz marka yolcu otobüsü, dönüş yapmak isteyen 31 KJY 16 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüste yolcu bulunmaması faciayı önlerken kaza anıysa otobüsün araç kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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