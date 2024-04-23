Antakya\'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

3.Sayfa

Hatay'ın Antakya ilçesinde virajı alamayan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Günyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil, virajı alamayınca 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Takla atarak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY