Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Antakya\'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.04.2024 22:53
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Hatay'ın Antakya ilçesinde virajı alamayan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Günyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil, virajı alamayınca 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu. Takla atarak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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