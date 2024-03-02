Antakya'da park halinde minibüs alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki minibüs alevler içinde yanarken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halinde olan minibüs alevlere teslim oldu. FIAT marka minibüsün yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler içinde kalan FIAT marka minibüsün yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı minibüs kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da park halinde minibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika
Muş'ta park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen patlama sonucunda sürücü yaralandı. Araçta bulunan 2 çakmak gazı incelenirken, patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.A. ve D.A. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Operasyonda oyun kağıtları ve 73 bin lira ele geçirildi. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 4 kişiye idari para cezası kesildi.
Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bir binanın balkonu hasar aldı. Patlama sonucunda doğalgaz kapatılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Düzce'de kent merkezinde millet bahçesinin yakınlarında S.U. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında çıkan tartışma sonucunda S.U. silahla kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı S.U, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.
Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla bir evde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir genç yaralandı. Olayda sol omuz ve sol bacağına kurşun isabet eden genç, hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise jandarma tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, O.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda 368 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?