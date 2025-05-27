Hatay'ın Antakya ilçesinde Konteyner Kent içerisinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde bulunan siyah poşet içerisinden 380,78 gram narkotik Sentetik Kannabinoid maddesi çıktı, şahıslar gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesinde bulunan bir konteyner kent içerisinde polisin durumlarından şüphelenilerek durdurduğu; C.A. ile A.M.Y. isimli şahıslardan C.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında; siyah poşet içerisinde 4 parça halinde toplam 380,78 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 29 adet makarona sarılı vaziyette toplam 28,50 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 1,66 gram narkotik madde Amfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?