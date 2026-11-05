Antalya Aksu\'da jandarma 1 şüphelinin evinde bin 414 sentetik hap ele geçirdi

Antalya Aksu'da jandarma 1 şüphelinin evinde bin 414 sentetik hap ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Aksu'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarmanın yaptığı aramada 1 şüphelinin evinde bin 414 sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 hassas terazi bulundu. Ele geçirilenlerin ardından şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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