Antalya Aksu\'da Orman Yangını: Ekipler ve Vatandaşlar Mücadele Etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim alanlarına yaklaşması endişeye sebep oldu. Alevlere hem itfaiye ekipleri hem de vatandaşlar müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Aksu İtfaiye İstasyonu'nun arkasındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, yükselen dumanların fark edilmesiyle vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları ve çok sayıda su arazözü sevk edildi. Yangının itfaiye istasyonuna oldukça yakın bir noktada başlaması nedeniyle, ekipler kısa sürede yangın mahalline ulaşarak müdahaleye başladı.

Alevlerin yoğunlaşması üzerine mahalle sakinleri de hortumlarla söndürme çalışmalarına katıldı. Bazı vatandaşların apartman balkonlarından hortumlarla su tuttuğu gözlendi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA