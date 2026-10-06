Antalya Alanya'da 2 milyon TL'lik klima kablosunu çalan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Alanya'da 2 milyon TL'lik klima kablosunu çalan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

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Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon TL değerinde klima kablosu çalındı. Jandarmanın güvenlik kamerası incelemesiyle yakalanan 17 yaşındaki çocuk, hırsızlık suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan 2 milyon TL değerinde klima kablosu çalan 17 yaşındaki adli süreçteki çocuk, jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon TL değerinde klima kablosu çalındı. Durumu fark eden inşaat çalışanları, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hırsızlık şüphelisinin kimliği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi ikametine düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki şüpheli A.T., yaşı küçük olduğu için avukat eşliğinde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Alanya'da 2 milyon TL'lik klima kablosunu çalan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı - Son Dakika
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