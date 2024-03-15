Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde Görevli Personel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde Görevli Personel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde Görevli Personel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki Uğur Söğüt, iftar saatinde yemek dağıtımı esnasında kalp krizi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.

15.03.2024 15:51  Güncelleme: 15:55
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde görevli personel, geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki Uğur Söğüt, iftar saatinde yemek dağıtımı esnasında kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Söğüt, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uğur Söğüt'ün cenazesi, cuma namazını müteakip Kızılcaşehir Ağzıkara Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde Görevli Personel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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