Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde Görevli Personel Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Nazilli'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden iki gencin daha önce beraber çalıştıkları ve Ömür Arslan'ın iş yerini değiştirdikten sonra ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtülen genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.