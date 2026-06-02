Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S., Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sorumlusu B.Ü. ve belediyede görevli bir mimar gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci C.D.'nin ise adreslerinde bulunamadığı, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci C.D.'nin ise adreslerinde bulunamadığı bildirildi. C.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA