Antalya\'da 10 sanıklı Gülşah Gizem Angı davası görevsizlikle ağır cezaya gönderildi

Antalya'da miyom ameliyatı sırasında 33 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Gizem Angı'nın ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada dosya, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi. Kararın ardından baba Ayhan Angı, "Canım yavrumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 Nisan 2022'de geçirdiği miyom ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Gülşah Gizem Angı'nın ölümüne ilişkin Akdeniz Üniversitesince soruşturma izni verildi. İznin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında 'taksirle insan öldürme' suçundan dava açıldı. Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasına Angı'nın ailesi, taraf avukatları ve tutuksuz yargılanan sanıklardan S.B. katıldı. Duruşmada avukat Uğurcan Karabağ ile geçen mayıs ayında vefat eden Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Başdanışmanı ve Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Başhekimi Dr. İsmail Bülent Süzer'in oğlu Ozan Süzer de hazır bulundu.

Duruşmada, Angı'nın ölümünü aşırı sıvı yüklenmesine bağlayan Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu raporuna ilişkin taraf avukatları görüşlerini bildirdi. Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, "ihmal suretiyle kasten öldürme" suçu kapsamında görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

"Merhum kötüleşince yardım için girdim"

Mütalaanın ardından savunması alınan sanık S.B., "Ben olayın içerisinde değildim, merhum kötüleşince yardım için girdim. Olay kapsamında ismim verildi, ben de gidip geliyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

"Hukuk mücadelemiz bugün yeni bir aşamaya girdi"

Kararın ardından Angı'nın ailesi ve avukatı açıklamalarda bulundu. Angı ailesinin avukatı Onur Şahin, "Rahmetli Gülşah'ın duruşmasından çıktık. Adaletin tecelli edeceği yönünde umutlarımız yeşerdi. Başından beri biz olayın basit bir hekim hatası veya öngörülebilir bir durum olmadığını iddia ediyorduk. Ortada bir kamu kurumunda üniversite hastanesinde yaşanmaması gereken çok ağır bir can kaybı var idi. Halen ameliyatta kullanılan ve bizim tanımımızda suç aleti olan demo cihazın oraya ne şekilde, kimler tarafından getirildiği belli değil. Ne şekilde kullanıldığı belli değil" ifadelerini kullandı.

Görevsizlik kararını değerlendiren Şahin, "Bu cihazın demo olarak temin edilip kullanılmasında menfaat umanların, menfaat elde edenlerin, eğitimi verilmemiş bu cihazı kullananların hak ettikleri cezayı almaları için yaklaşık 5 yıldır süren hukuk mücadelemiz bugün yeni bir aşamaya girdi. 15. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararıyla bilinçli taksir ihmali kast gibi konuların irdelenmek üzere yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılmasına hükmetti. Bu bizce hukuka uygun bir karardır. Biz gecikmiş adalet adalet değildir diye bilsek de inansak da sonucun hakkaniyetli olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirten Şahin, "Başka tıpkı Gülşah gibi genç yaşında hayatını kaybeden kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Hiç kimse şifa umduğu hastanelerimizde, üniversite kurumlarımızda bunları yaşamamalı. Sorumluluğu olanlar da Türk adaleti önünde hak ettikleri cezayı almalı. Adaletin peşinden gideceğiz" şeklinde konuştu.

"Canım yavrumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum"

Baba Ayhan Angı, avukatları Onur Şahin'e teşekkür ederek, "Değerli kardeşimiz Onur Şahin'in Avukatımız ve can yoldaşımız olarak 5'inci yıla giden bu süreçte her şeyi bizim yerimize en iyi şekilde yaptığına inanıyoruz ve devam ediyor. Onun sayesinde bugünlere gelebildik ve biz adalete güvenmek istiyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu zamana kadar oyalanmaya çalışılan 15. Asliye Ceza Mahkemesi çok yerinde bir karar verdi. Kendilerine müteşekkiriz. Bundan sonra esas olan mahkemede gereği yapılacağına da inanıyoruz" dedi.

Adalete güvendiklerini dile getiren Angı, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Hukuk her zaman ve herkese her şekilde lazım olduğunu yalan beyanda bulunanda gerçek beyanda bulunanda hakkını avucuna alacağını bilsin. Hukuk bir şekilde tecelli edecektir diye güveniyoruz ve inanıyoruz. Canım yavrumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum. Adaletin en iyi şekilde bu işi yapan ihmali olan liyakatsiz insanlara gereğini yapacağına inancımız tam."

"Yavrum bir nebze de olsa rahat uyuyacak"

Kararın ardından duruşma salonunda gözyaşlarına boğulan anne Vijdan Angı, "Avukatımız gereken her şeyi söyledi. Eninde sonunda adalet tecelli edecek. Sonsuz güvenimiz var. Canım yavrum için inşallah adalet tecelli ettiği zaman içimiz bir nebze de olsa rahatlayacak. Nasıl rahatlayacaksa onu da bilmiyorum. Yavrum bir nebze de olsa rahat uyuyacak" şeklinde konuştu.