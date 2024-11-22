Antalya'da 16 Bin Trafik Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da 16 Bin Trafik Cezası

Antalya\'da 16 Bin Trafik Cezası

Antalya'da yapılan denetimlerde 16 bin 352 sürücüye trafik cezası verildi.

22.11.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan 1 haftalık denetimlerde, toplam 16 bin 352 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince, 1 haftalık süreçte, mevcut trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde "Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, helikopter ve drone kullanılarak operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında; yük taşıyan araçların denetiminde; 13 bin 178, yolcu taşımacılığı denetiminde 4 bin 209, hız denetiminde bin 729, alkol denetiminde 9 bin 229, emniyet kemeri denetiminde 16 bin 674, motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde 7 bin 648, emniyet kemeri denetiminde 7 bin 663, okul servis araçları denetiminde 644 araç ve sürücüsü olmak üzere diğer denetimlerle birlikte toplam 77 bin 456 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol sonucunda; yasak park yapan bin 597, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 277, hız ihlali yapan 6 bin 8, alkollü araç kullanan 281, korsan taşımacılık yapan 5, abartı egzoz kullanan 52, kırmızı ışık ihlali yapan 717, emniyet kemeri kullanmayan 889, kask kullanmayan bin 622, araç muayenesi olmayan 326, seyir halinde cep telefonu kullanan 47, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 277, diğer maddelerle birlikte toplam 16 bin 352 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise, 731 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesilirken, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 53 araç sürücüsü 129 yolcu olmak üzere toplam 182 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Helikopter, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 16 Bin Trafik Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail savaş uçakları Beyrut’ta bir binayı yerle bir etti Dehşet anları kamerada İsrail savaş uçakları Beyrut'ta bir binayı yerle bir etti! Dehşet anları kamerada
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 16:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 16 Bin Trafik Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.