Antalya'da 16 Yaşındaki Genç Motosikletli Kaza Kurbanı Oldu - Son Dakika
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Antalya'da 16 Yaşındaki Genç Motosikletli Kaza Kurbanı Oldu

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Antalya'da 16 yaşındaki genci hayattan koparan kaza güvenlik kamerasında Kamyon şoförü belediye meclis üyesi tutuklandı Antalya'da belediye meclis üyesinin kullandığı kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsünün ölümüne neden olan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

14.04.2025 16:52  Güncelleme: 16:57
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Antalya'da 16 yaşındaki genci hayattan koparan kaza güvenlik kamerasında

Kamyon şoförü belediye meclis üyesi tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da belediye meclis üyesinin kullandığı kamyonla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsünün ölümüne neden olan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen belediye meclis üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün akşam 20.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 26203 sokak ile Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada Soner E'nin kullandığı bir hafriyat firmasına ait 07 GH 802 plakalı kamyon sokak kesişişine geldiğinde 16 yaşındaki Fehmi Ölmez'in kullandığı 07 BIB 811 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yerde hareketsiz şekilde yatan Fehmi Ölmez'in yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aile gözyaşlarını tutamadı

Kısa sürede verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz genç ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Fehmi Ölmez, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Soner E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gencin cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından gözyaşları içinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Belediye meclis üyesi tutuklandı

Motosikletli gencin ölümüne sebep olan kazada kamyonu kullanan sürücü Soner E'nin Cumhuriyet Halk Partisi Aksu Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi. Soner E. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde caddede sola dönen Soner E'nin kullandığı kamyona karşı yönden gelen Fehmi Ölmez'in kullandığı motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 16 Yaşındaki Genç Motosikletli Kaza Kurbanı Oldu - Son Dakika

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