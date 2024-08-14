Antalya'da 2 Haftada 6 Bin 305 Araç ve Sürücüye Trafik Cezası - Son Dakika
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Antalya'da 2 Haftada 6 Bin 305 Araç ve Sürücüye Trafik Cezası

Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2 haftalık denetimlerde çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 6 bin 305 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Denetlemelerde dron da kullanılarak sürücülerde 'Algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla denetleme yapıldı. Toplamda 46 bin 181 araç ve sürücü kontrol edildi.

14.08.2024 13:22
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Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan 2 haftalık denetimlerde çeşitli ihlallerden dolayı toplamda 6 bin 305 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya'da, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, dron da kullanılarak sürücülerde "Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla denetleme yapıldı. Son 2 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında; 16 bin 31 yük taşıyan araç, bin 973 yolcu taşımacılığı, 3 bin 138 hız, 5 bin 578 alkol, bin 439 motosiklet, 13 bin 944 emniyet kemeri denetiminde araç ve sürücüsü olmak üzere diğer denetimlerle birlikte toplam 46 bin 181 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali yapan 3 bin 138, kırmızı ışık ihlali yapan 318, araç muayenesi olmayan 664, emniyet kemeri kullanmayan 117, kask kullanmayan 269, seyir halinde cep telefonu kullanan 217, alkollü araç kullanan 83, emniyet şeridi ihlali yapan 229 ve diğer maddelerle birlikte toplam 6 bin 179 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, dron ile yapılan denetimlerde de 126 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 147 araç sürücüsü 754 yolcu olmak üzere toplam 901 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 2 Haftada 6 Bin 305 Araç ve Sürücüye Trafik Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 2 Haftada 6 Bin 305 Araç ve Sürücüye Trafik Cezası - Son Dakika
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