Antalya\'da 27 Yaşındaki Ersin Akman\'ın Cesedi Bulundu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide bulunan erkek cesedinin 27 yaşındaki Ersin Akman'a ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6800 Sokak üzerinde bulunan kanal kenarındaki boş arazide meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kanal kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, toprak yola geldiklerinde yerde hareketsiz halde yatan birisinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz halde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 45 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmamıştı. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Parmak izinden kimliği belirlendi

Cesedin yapılan parmak içi çalışması sonucunda Ersin Akman'a (27) ait olduğu belirlendi. Akman'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı kaydedildi. - ANTALYA