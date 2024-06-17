Antalya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki - Manavgat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

17.06.2024 14:56
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Antalya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki - Manavgat kara yolu Manayıt mevkii 32. kilometresinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Veli Ü. (64) idaresindeki 42 ZD 324 plakalı araç, karşı yönden gelmekte olan Gökhan Ö. (50) idaresindeki 06 EFR 612 plakalı araç ile daha sonra hemen arkasında bulunan Osman Ö. (41) idaresindeki 07 MLA 03 plakalı araçların karşılıkla çarpışması sonucu 3 araçlı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bayram nedeni ile yoğun olan Akseki - Manavgat kara yolunda kazayı görenler 112 acil servise bildirdi. Kaza yerine sağlık ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi, Akseki Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 42 ZD 324 plakalı araç sürücüsü Veli Ü. ve 06 EFR 612 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Doğa Ö. hafif yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayram tatili nedeni ile Akseki - Manavgat, Akseki-Seydişehir kara yolunda trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten Akseki Bölge trafik ekipleri, bu güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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