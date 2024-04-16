Antalya'da 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı
ANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyonda 34 kilogram esrar ele geçirilirken 1 şüpheli şahıs tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğümüz birimleri tarafından, farklı illerden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Antalya'ya getirilerek Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada34 kilogram Skunk maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan yakalanan N.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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