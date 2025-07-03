Antalya'da 37 Orman Yangını - Son Dakika
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Antalya'da 37 Orman Yangını

Antalya\'da 37 Orman Yangını
03.07.2025 12:31
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Vali Şahin, Antalya'da son bir haftada 37 orman yangını çıktığını ve 52 hektar zarar gördüğünü açıkladı.

Antalya'da Haziran ayı asayiş toplantısında konuşan Vali Hulusi Şahin, son bir haftada 37 orman yangını çıktığını ve 52 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangınların büyük çoğunluğunun elektrik arızaları ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığını belirten Şahin, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Toplantıda ayrıca asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele ve trafik denetimleriyle ilgili önemli veriler paylaşıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen Haziran ayı asayiş toplantısında konuşan Vali Hulusi Şahin, son bir haftada Antalya genelinde yaşanan olayları aktardı. Şahin, toplam 37 orman yangını çıktığını ve bu yangınlarda 52 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

"25 Haziran'dan itibaren bir hafta boyunca Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hemen her ilçemizde yangınlarla mücadele ettik. Toplam 37 yangın çıktı. Özellikle Aksu, Alanya ve Gazipaşa'daki yangınlar oldukça kritikti. Kuzeyli rüzgarlar rutubeti azaltıyor, hava kuru olunca yangına çok daha müsait bir ortam oluşuyor. Ayrıca eski elektrik hatlarımızda meydana gelen arızalar yangına sebebiyet veriyor" dedi.

Yangınların çoğu elektrik şaselerinden çıktı

Yangınların büyük çoğunluğu elektrik şaselerinden kaynaklandığını belirten Şahi, "Bazıları tarımsal faaliyetler ve sera artıklarından çıktı. Son bir haftada sadece 52 hektarlık alan yandı. Bu, yangın başına 2 hektardan daha az bir alan demek. Bu başarı, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve paydaş kurumlarımızın koordineli çalışmasıyla mümkün oldu. Tehlike geçmiş değil. Poyraz rüzgarları ve kuru hava devam ediyor. Vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Asayiş ve suçlarla mücadele

İl genelinde 10 bin 282 asayiş olayı meydana geldiğini ve yüzde 97,3 aydınlatma başarısı sağlandığını belirten Şahin, "Aranan 6 bin 211 şahıs yakalandı, 804'ü tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 154 operasyon gerçekleştirildi. 238 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu madde operasyonları kapsamında 786 operasyon düzenlendiğini belirten Şahin, 868 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 166 şahıs tutuklandığını bildirdi.

Trafik denetimleri ve kazalar

Antalya genelinde 495 bin 928 sürücü denetlendiğini bildiren Şahin, "Haziran ayı içerisinde 99 bin 541 idari para cezası uygulandı. 2 bin 255 trafik kazası meydana geldi, 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1728 kişi yaralandı" dedi.

Göçmen Kaçakçılığı ve Yabancı Uyruklu durumu

Göçmen kaçakçılığı kapsamında bir organizatör tutuklandığını bildiren Şahin, Antalya'da toplam 135 bin 128 yabancı uyruklu oturma ve çalışma izniyle yaşadığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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