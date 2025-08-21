Antalya\'da 44 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 44 yaşındaki adam, bir süredir kendisine ulaşamayan yakınları tarafında evinde ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5718 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan Haydar Ünder'e (44) yakınları bir süredir ulaşamayınca ikamete geldi. Annesinin şehir dışında olduğu ve evde yalnız kaldığı öğrenilen Ünder'in cansız bedeni ile karşılaşan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Haydar Ünder'in cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA