Antalya\'da 466 Suçlu Yakalandı

3.Sayfa

Antalya'da son 1 haftada adli makamlarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 466 şahıs yakalandı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik son bir haftada çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından il genelinde, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel, öldürme ve diğer suçlardan toplam 466 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. - ANTALYA