Antalya'da şasi ve kimlik numaraları değiştirilen 9 lüks araç tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şasi ve kimlik numarasının değiştirip parçalanarak yedek parça olarak kullanılması, haksız kazanç elde edilmesi ve çalıntı araçların kimliğinin değiştirilmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, el koyulan lüks 9 araçta 'change' yapılarak şasi ve kimliklerinin değiştirildiğini tespit etti. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da 9 Lüks Araçta Kimlik Değişikliği Tespit Edildi - Son Dakika
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