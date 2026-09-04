Antalya'da abart egzoz denetimlerinde 567 sürücüye ceza, 172 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Antalya'da abart egzoz denetimlerinde 567 sürücüye ceza, 172 araç trafikten men edildi

Antalya\'da abart egzoz denetimlerinde 567 sürücüye ceza, 172 araç trafikten men edildi
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Antalya il genelinde 1-30 Ağustos tarihlerinde yapılan denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu araç kullanan 567 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı, 172 araç trafikten men edildi. Gürültü kirliliğine neden olan bu araçlar için ceza tutarı 16 bin lira olarak belirlendi ve araçlar 30 gün süreyle trafikten men ediliyor.

Antalya il genelinde 1-30 Ağustos tarihlerinde çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu araçlara yönelik denetimlerde 567 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı, 172 araç trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve sükununu bozan, çevreye rahatsızlık veren ve gürültü kirliliğine neden olan abart egzozlu araçlara yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekiplerce 1-30 Ağustos 2026 tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara aykırı şekilde abart egzoz kullanan araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde 567 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, 172 araç trafikten men edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3-B maddesi kapsamında, araç üzerinde yapılan değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak nitelikte olması halinde sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanıyor ve araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Trafik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da abart egzoz denetimlerinde 567 sürücüye ceza, 172 araç trafikten men edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da abart egzoz denetimlerinde 567 sürücüye ceza, 172 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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