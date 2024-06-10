Antalya'da Ablasını Rahatsız Eden Genç Tutuklandı

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Antalya'da ablasını rahatsız ettiği gerekçesiyle bir kişiyi bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4867 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine gelen ve karşılıksız olarak sevdiği Arzu Ç.'nin (30) evin önüne çıkmasını isteyen Fırat Yıldız (42) ile sesler üzerine dışarı çıkan A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine A.Ç., yanında bulunan ekmek bıçağı ile Yıldız'ı göğüs ve sırtından 3 kez bıçakladı. Olay yerinden yaralı olarak kaçan Fırat Yıldız, yaklaşık 500 metre mesafedeki bir taksi durağına yaya olarak giderek yardım istedi.

Güvenlik kameraları tek tek incelendi

Taksi şoförlerinin olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamadı. Yıldız'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın A.Ç.'nin evinin önünde yaşandığını belirledi. Polis ekipleri A.Ç. ve ablası Arzu Ç.'yi gözaltına alırken, yaşı küçük olan A.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Genç tutuklandı, ablası serbest

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen ve ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Arzu Ç.'nin "Ben yaptım, kardeşim yapmadı. Öyle gerekiyordu, öyle oldu. Yapacak bir şey yok" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Arzu Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan kardeşlerden A. Ç. kasten öldürmeden tutuklandı, ablası Arzu Ç. ise serbest bırakıldı. - ANTALYA