Antalya'da Acı Olay: Ölü Babasıyla 3 Gün Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da Acı Olay: Ölü Babasıyla 3 Gün Yaşadı

Antalya\'da Acı Olay: Ölü Babasıyla 3 Gün Yaşadı
21.09.2025 14:09  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akli dengesi yerinde olmayan oğlu, vefat eden babasıyla 3 gün aynı evde yaşadı.

Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2124 sokaktaki apartmanda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ikamette oğlu ile birlikte yaşayan 85 yaşındaki Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAİREDE AĞIR KOKU

Erturhan'ın kızının ihbarı üzerine verilen adrese gelen ekiplere kapıyı, Erturhan'ın evde birlikte yaşadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen oğlu Levent B. E. açtı. Ağır bir kokunun hakim olduğu daireye giren ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı evde yaşadığı babasının öldüğünü 3 gün sonra fark edip, ablasına haber verdi

ÖLEN BABASI İLE 3 GÜN AYNI EVDE YAŞAMIŞ

Oğlunun babasının cansız bedeni ile 3 gün boyunca aynı evde yaşadığı, bugün sabah saatlerinde ise ablasını arayarak babası Bilal Erturhan'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Babasının vefat haberini alarak oturduğu eve gelen kızı gözyaşlarına hakim olamazken, yaşlı adamın aynı dairede yaşadığı oğlunun ise sık sık dua ettiği görüldü. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ardından Bilal Erturhan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Acı Olay: Ölü Babasıyla 3 Gün Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
Taraftar Okan Buruk’un kalemini kırdı İşte takımın başında görmek istedikleri isim Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

14:47
Bayrampaşa’da kura çekimi sonunda tansiyon yükseldi Kürsüye yürüdüler
Bayrampaşa'da kura çekimi sonunda tansiyon yükseldi! Kürsüye yürüdüler
14:38
Oy kullanmaya giden Ali Koç’un zor anları: Aman, aman...
Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman...
14:31
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı İşte kulislerde konuşulan iddia
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia
14:29
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili belli oldu
14:02
Bu sözler seçim kaybettirir Sadettin Saran’dan büyük acemilik
Bu sözler seçim kaybettirir! Sadettin Saran'dan büyük acemilik
13:51
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
13:47
Bayrampaşa Belediyesi seçiminde 4 turda da eşitlik çıktı, salon karıştı
Bayrampaşa Belediyesi seçiminde 4 turda da eşitlik çıktı, salon karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 15:01:10. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Acı Olay: Ölü Babasıyla 3 Gün Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.