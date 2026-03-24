Tutuklu yargılanan eski belediye başkan adayının cinayet davasında mütalaa açıklandı

24.03.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
Antalya'da alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda, eski Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından dava açıldı. Duruşmada mütalaa verildi ve Arslan'ın tutukluluk hali devam ediyor.

Antalya'da alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklu yargılanan eski Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Ali Arslan'ın davasında, esas hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Arslan'ın 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Olay, 18 Nisan 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Durmuş Ali Arslan, alacaklı olduğu Sebahattin Sunbat ile görüşmek üzere iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat (70) tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sunbat, 22 Nisan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya sanık Durmuş Ali Arslan, müştekiler Sebahattin Sunbat, Enes Sunbat ve taraf avukatları katıldı.

Sebahattin Sunbat ve Enes Sunbat, önceki celsede verdikleri ifadeleri yineledi. Ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Durmuş Ali Arslan'ın Hamit Sunbat'a yönelik 'kasten öldürme', Sebahattin Sunbat'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs', Tamer Ertürk'e yönelik 'tehdit' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya yönelik savunma yapan Arslan, "Avukatlarımla görüşüp esas hakkında savunmamı yapacağım, süre talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, ek savunma için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

