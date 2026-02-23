Antalya'da Alacak-verecek Cinayeti - Son Dakika
Antalya'da Alacak-verecek Cinayeti

Antalya\'da Alacak-verecek Cinayeti
23.02.2026 18:39
Alacak-verecek yüzünden tartıştığı kişiyi vuran zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, polis tarafından saklandığı adreste yakalandı. Katil zanlısı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Yakup Önal ve Y.N.K. bir kıraathanede buluştu. Ticari taksi ile binanın önüne gelen Y.N.K. ve Önal birlikte içeri girdikten sonra aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Y.N.K., üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak Yakup Önal'a ateş etti. Y.N.K. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yakup Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Önal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu Y.N.K.'nin saklandığı yer belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı saklandığı yere düzenlenen operasyonla yakaladı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.N.K., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya'da Alacak-verecek Cinayeti

SON DAKİKA: Antalya'da Alacak-verecek Cinayeti - Son Dakika
