Antalya'da Alman turistler motosiklet kazasında yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Alman turistler motosiklet kazasında yaralandı

Antalya\'da Alman turistler motosiklet kazasında yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motosiklet ile kaldıkları otele dönmekte olan Alman turistler, arkalarından gelen motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada arkadan gelerek turistlerin bulunduğu motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, çarpan sürücüye yetersiz ehliyet ve gizli plaka nedeniyle para cezası uygulandı.

23.05.2024 00:57
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları motosiklet ile kaldıkları otele dönmekte olan Alman turistler, arkalarından gelen motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada arkadan gelerek turistlerin bulunduğu motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı.

Kaza, Sorgun Boğaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sorgun bölgesinde bir otelde tatil yapmakta olan Alman turistler Marlon Sky Wedder (20) ve Florıan Hılverz (18) kiraladıkları motosiklet ile Manavgat'a gezmeye gitti. Akşam otelin kapısına gelerek, otele dönmek için bekledikleri sırada Marlon Sky Wedder'in kullandığı 07 BFC 775 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Nalbant'ın (22) kullandığı 07 BAN 641 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıyan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kazada motosiklet sürücüsü Marlon Sky Wedder (20) ile aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Florıan Hılverz (18) ve diğer motosiklet sürücüsü Ahmet Nalbant yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 22 yaşındaki Ahmet Nalbant'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazanın olduğu esnada her iki motosikletin de karşı yönden gelmekte olan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü.

Yetersiz ehliyet, gizli plakadan ceza

Arkadan çarpan motosiklet sürücüsüne Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yetersiz ehliyetten 6 bin 439 TL, motosikletin plakasını okunmayacak şekilde kapatmaktan 2 bin 647 TL olmak üzere toplam 9 bin 86 TL para cezası uygulandı - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Alman turistler motosiklet kazasında yaralandı - Son Dakika

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