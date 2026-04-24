Antalya'da apartman dairesindeki yangın korkuttu: 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika
Antalya'da apartman dairesindeki yangın korkuttu: 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Antalya\'da apartman dairesindeki yangın korkuttu: 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
24.04.2026 16:33  Güncelleme: 16:41
Antalya'da öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinin bir odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya'da öğrencilerin kaldığı bir apartman dairesinin bir odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumandan hafif etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Yangın, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği öğrenilen dairenin bir odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri diğer odalara ve üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evin bir odasında maddi hasar meydana geldi.

Yoğun duman nedeniyle bina içerisinde bulunan ve dışarı çıkmakta güçlük çeken bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Daire içerisinde bulunan ve dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtilen 5 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Hastaneye sevk edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da apartman dairesindeki yangın korkuttu: 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika

Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler Bakan Çiftçi'den "CHP" açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Sadettin Saran’dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi 23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
Bakan Çiftçi tarih verdi Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi

16:24
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
16:03
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir
ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
15:49
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:39
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde hastalardan rüşvet alan doktorlara 12 yıla kadar hapis talebi
SON DAKİKA: Antalya'da apartman dairesindeki yangın korkuttu: 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü - Son Dakika
