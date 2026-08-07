Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi

Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın üst katı da etkiledi. 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte söndürdü.

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Üst katın kısmen etkilendiği yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 38. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin B blok 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Ö.'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin havuzda olduğu sırada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede daireyi saran alevler üst katıda etkisi altına alırken, apartman boşluğunu kaplayan dumanlar nedeniyle vatandaşlar aşağıya inmekte güçlük çekti.

3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

7 ve 8. katta bulunan apartman sakinleri ise üst katları etkileyen alev ve dumanlardan korunmak için kendilerini balkonlara attı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, daire ve apartmanda duman tahliyesi yapıldı. Üst katlarda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen A.M., H.M.,H.M., H.B. ve S.B.'ye sağlık ekipleri tarafından oksijen tedbir amacıyla oksijen verildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Konyaaltı, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda yangın paniği: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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