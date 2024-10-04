Antalya'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı

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Manavgat'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 5 şüpheli gözaltında.

04.10.2024 01:31
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Antalya'da arazi anlaşmazlığı cinayetinde 5 gözaltı

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında cinayet zanlısı ve 4 şüpheli sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin cinayet zanlısı ve olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam Yeniköy Mahallesi'nde akraba 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan cinayet zanlısı Ali E. ile birlikte olaya karıştıkları belirlenen 4 akrabası gözaltına alındı.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, soruşturma kapsamında Ali E. ve yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ile suça sürüklenen çocuk R.A.E.'yi sorgularının ardından sıkı güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesi'ne götürdü.

Antalya\'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı
Kaynak: İHA

Manavgat, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika

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