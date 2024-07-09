Antalya'da Arkadaşı Tarafından Ölü Bulunan Adam - Son Dakika
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Antalya'da Arkadaşı Tarafından Ölü Bulunan Adam

Antalya\'da Arkadaşı Tarafından Ölü Bulunan Adam

Antalya'da bir adam, dün akşam arkadaşıyla vakit geçirmek için oturduğu sandalyede sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.07.2024 11:59
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Antalya'da dün akşam saatlerinde arkadaşı ile vakit geçirmek için sandalyeye oturan adam, sabah saatlerinde aynı sandalyede arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde Akdeniz Bulvarı üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Cemil Çelik, kentsel dönüşüme giren evinin ardından kiralık ev aramaya ve 1 hafta önce çadırda yaşamaya başladı. Emekli olduktan sonra tır şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Çelik, dün akşam bir arkadaşı ile vakit geçirdikten sonra dışarıda sandalyesinde oturmaya devam etti. Sabah saatlerinde Çelik, arkadaşı tarafından oturduğu sandalyede hareketsiz şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınlarına da haber verilmesinin ardından olay yerine Çelik'in oğlu geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Arkadaşı Tarafından Ölü Bulunan Adam - Son Dakika

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