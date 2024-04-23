Antalya'da Atık Toplama Aracında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Atık Toplama Aracında Yangın Çıktı

Antalya\'da Atık Toplama Aracında Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken atık toplama aracında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, Serik ilçesi, Belek turizm merkezinde meydana geldi. Otellerden katı atık toplaması için kullanılan Belek turistik Yatırımcılar Birliği'ne (BETÜYÜB) ait katı atık toplama kamyonunun atık bölümünden seyir halindeyken birdenbire dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler çöp kamyonunda bulunan sürücü ve çalışanları uyardı. Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, katı atık bölümünde yanan bölgeyi söndürebilmek için spiral makinesi ile keserek müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları ardından kamyonette maddi hasar oluştu.

23.04.2024 09:55
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Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken atık toplama aracında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Serik ilçesi, Belek turizm merkezinde meydana geldi. Otellerden katı atık toplaması için kullanılan Belek turistik Yatırımcılar Birliği'ne (BETÜYÜB) ait katı atık toplama kamyonunun atık bölümünden seyir halindeyken birdenbire dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücüler çöp kamyonunda bulunan sürücü ve çalışanları uyardı. Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, katı atık bölümünde yanan bölgeyi söndürebilmek için spiral makinesi ile keserek müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları ardından kamyonette maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Atık Toplama Aracında Yangın Çıktı - Son Dakika

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