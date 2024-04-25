Antalya'da Balkondan Düşen Lise Öğrencisi Yağmur G. Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da Balkondan Düşen Lise Öğrencisi Yağmur G. Yaşamını Yitirdi

Antalya\'da Balkondan Düşen Lise Öğrencisi Yağmur G. Yaşamını Yitirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur G., tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahaleler ve tedaviler sonuç vermedi ve genç kız hayatını kaybetti.

25.04.2024 15:25
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonundan düşen 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur G., tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 13 Nisan 2024 günü saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonuna çıkan lise öğrencisi Yağmur G., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Metrelerce yükseklikten sert zemine çakılan talihsiz çocuk ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağmur G., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen ve 12 gündür burada tedavisi devam eden 14 yaşındaki lise öğrencisi bugün hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Balkondan Düşen Lise Öğrencisi Yağmur G. Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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