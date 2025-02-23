Antalya\'da Bankanın Makine Dairesine Giren Kediye İtfaiye Müdahale Etti

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Antalya'da bir bankanın makine dairesine giren kedi ekipleri alarma geçirdi. Yavru kedi kapının açılmasıyla çıkabildi.

Serik ilçesi Orta Mahallede özel bir bankanın açık olan makine dairesi kapısından içeri giren kedi için yapılan ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi Serik İtfaiye birimi ekipleri yönlendirildi. Bankanın makine dairesine girebilmek için banka yetkililerine durumu haber verildi. Yetkili kişinin gözetiminde itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla makine dairesine girdi.

Kedi korkup dışarı çıktı, ekipleri izledi

Bu esnada kedi korkup dışarı çıktı. Şaşkın gözlerle çalışmaları takip eden anne kedi, kapının kapatılmasının ardından gözlerden kayboldu. Kedinin aşağıya inemediği, bu yüzden itfaiye ekiplerinden yardım istediğini anlatan Mustafa Ünal, "Para çekmeye gelmiştim. Bir kedinin miyavladığını ve aşağıya inemediğini fark ettim. İtfaiye ye haber verdim" dedi. - ANTALYA