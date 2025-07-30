Antalya\'da Baraj Gölünde Kaybolan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeğeninin baraj gölüne düşen terliğini almak için girdiği suda kaybolan 16 yaşındaki çocuk, göle girdiği alanın 10 metre uzaklığında 5 metre derinlikte bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan Oymapınar Mahallesi'ndeki ablasının yanına gelen lise 3. sınıf öğrencisi Özgür G. (16), küçük yaştaki yeğeninin terliğinin göle düştüğünü fark etti. Özgür G., terliği almak için suya girdikten sonra gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Side Su Altı Arama Kurtarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı.

Su yüzeyi ve altında arama yapan ekipler, çocuğu göle girdiği alandan yaklaşık 10 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte bulup karaya çıkardı. Burada uzun süre kalp masajı yapılan Özgür G., ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Özgür G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA