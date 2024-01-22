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Antalya'da Bin 641 Şüpheliden 220'si Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Bin 641 Şüpheliden 220'si Tutuklandı

Antalya'da son bir hafta içinde gerçekleşen asayiş olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda bin 641 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 220'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, hırsızlık malzemesi ve değerli eşya ele geçirildi.

Antalya\'da Bin 641 Şüpheliden 220\'si Tutuklandı
22.01.2024 - 16:32,
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Antalya'da son bir hafta içinde çeşitli asayiş olaylarından gözaltına alınan bin 641 şüpheliden, 220'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğ 1 haftada yapılan uygulamalarda 321 bin 071 şahıs sorgularken, farklı suçlardan aranması bulunan 746 şahıs yakalandı. 187 bin 927 araç ve 11 bin 895 motosiklet incelendi, aranması bulunan 2 araç ve 16 motosiklet yakalandı.

Denetlenen 651 günübirlik konaklama yerinden 10 işletmeye "Konaklama Kaydı Yapmamaktan", 1 şahsa "Kayıt Dışı Günübirlik Olarak Kiralama Yapmaktan" idari para cezası uygulandı.

Yapılan çalışmalarda; 29 adet tabanca, 15 adet tüfek, 14 adet kuru sıkı tabanca, 528 adet fişek ile hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 3 adet bisiklet, 3 adet cep telefonu ve yaklaşık 55 bin lira değerinde gıda ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Aralarında "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Hırsızlık Suçları, Dolandırıcılık, Fuhşa Teşvik Aracılık/Zorlama ve Yağma" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları ve aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda; toplam bin 641 şüpheli şahıs yakalandı, 220 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Bin 641 Şüpheliden 220'si Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Bin 641 Şüpheliden 220'si Tutuklandı - Son Dakika
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