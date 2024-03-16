Antalya\'da Bisiklet Hırsızlığına Karşı Ukraynalı Genç Dedektif Gibi İz Sürdü

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Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki reklam ve pazarlama uzmanı Ukraynalı Mishel Lazerenko,10 bin TL değerindeki bisikletini çalan hırsızları, 'Damla' ismiyle açtığı bir hesap üzerinden dedektif gibi iz sürerek ulaştı. Polise yakalanan hırsızların kamyonunda çok sayıda çalıntı bisiklet ve motosiklet çıktı.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Mishel Lazerenko'nun kısa süre önce 10 bin TL'ye aldığı bisikleti apartmanın girişindeki kilitli yerden çalındı. İş dönüşü çok değer verdiği bisikletinin yerinde olmadığını gören Lazerenko, büyük üzüntü yaşadı ve birinin şaka yaptığını zannetti. Durumun öyle olmadığını anlayan Lazerenko, durumu hem polise bildirdi hem de kendi ikinci el eşyaların satışa sunulduğu bir platform uygulamasından 'Damla' ismiyle hesap açtı. Platformda araştırma yapan Lazerenko, bisikletinin 6 bin TL'den satışa çıkarıldığını gördü. Bir iki gün ilanı takip eden ve pazarlık yapan Ukraynalı genç, fiyatı 5 bin TL'ye indirtti ve satıcılardan konum istedi. Ertesi günün Lazerenko, polislerle birlikte verilen adrese baskın yaptı. Seri numarasından bisikletin kendisine ait olduğunu belirleyen genç kız büyük mutluluk yaşadı. Asayişi Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada hem adreste hem de kilitli bir kamyonun kasasında çok sayıda bisiklet ve motosiklet buldu.

Çağlayan Mahallesi'nde yaşadığı evin önünden bisikleti çalınan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, bir dedektif gibi iz sürerek hem kendi bisikletinin hem de çalınan başka bisikletlerin polis ekipleri tarafından bulunmasını sağladı.

"Türk ismiyle hesap açtı"

Lazarenko, 12 yıldır Türkiye'de yaşadığını, reklam pazarlama işinde çalıştığını bildirdi.

5 yıldır ise Antalya'da Muratpaşa ilçesinde yaşadığını ifade eden Lazerenko, yaklaşık 10 bin TL değeri bulunan bisikletinin evinin önünden çalındığını söyledi.

Yeni aldığı bisikletini bir akşamüzeri eve geldiğinde yerinde olmadığını gördüğünü anlatan Lazerenko, "Hem şaşırdım hem üzüldüm, şaka olduğunu zannettim. Hemen ikinci el eşyaların satıldığı bir uygulamadan, 'Damla' isimli bir hesap açtım. Aramalarım sonucu bisikletimi bu satış platformunda ilanda buldum. Türk ismi kullandım ve daha az dikkat çekmesini istedim. İlanı veren kişiyle iletişime geçtim, 6 bin TL'den bisikletimi satışa koymuş. 5 bine indirdim. Ertesi sabah bana konum attılar. Olay yerine polisle birlikte gittik. Bisikletime ulaştım. Seri numarasından falan karşılaştırma yaptım benim bisikletimdi. Olay yerinde çalıntı birkaç bisiklet ve motosiklette çıktı. Açılan kamyonun içinden de çalıntı bisikletler çıktı" dedi.

"Çok mutlu oldum"

Umutsuzluğa kapılsa da bisikletine ulaşabileceğini inandığını dile getiren Lazerenko, "Bisikletime çok bulmak istedim ve ulaştım. Buna dedektiflik diyebiliriz. Helal parayla aldığımı söylüyorlar. Bisikletime kavuşunca çok mutlu oldum. Çok değer veriyordum. Umarım diğer insanlarda bisikletlerine kavuşurlar. Bisikletimi içeri almaya başladım ve kalın motosiklet kilidiyle kilitliyorum. Evden her gidip geldiğimde bisikletimi yerinde mi diye kontrol ediyorum. Artık çok daha dikkat ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA