Antalya\'da Bisiklet Hırsızlığına Karşı Ukraynalı Genç Dedektif Gibi İz Sürdü

Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki reklam ve pazarlama uzmanı Ukraynalı Mishel Lazerenko,10 bin TL değerindeki bisikletini çalan hırsızları, 'Damla' ismiyle açtığı bir hesap üzerinden dedektif gibi iz sürerek ulaştı. Polise yakalanan hırsızların kamyonunda çok sayıda çalıntı bisiklet ve motosiklet çıktı.
Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Mishel Lazerenko'nun kısa süre önce 10 bin TL'ye aldığı bisikleti apartmanın girişindeki kilitli yerden çalındı. İş dönüşü çok değer verdiği bisikletinin yerinde olmadığını gören Lazerenko, büyük üzüntü yaşadı ve birinin şaka yaptığını zannetti. Durumun öyle olmadığını anlayan Lazerenko, durumu hem polise bildirdi hem de kendi ikinci el eşyaların satışa sunulduğu bir platform uygulamasından 'Damla' ismiyle hesap açtı. Platformda araştırma yapan Lazerenko, bisikletinin 6 bin TL'den satışa çıkarıldığını gördü. Bir iki gün ilanı takip eden ve pazarlık yapan Ukraynalı genç, fiyatı 5 bin TL'ye indirtti ve satıcılardan konum istedi. Ertesi günün Lazerenko, polislerle birlikte verilen adrese baskın yaptı. Seri numarasından bisikletin kendisine ait olduğunu belirleyen genç kız büyük mutluluk yaşadı. Asayişi Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada hem adreste hem de kilitli bir kamyonun kasasında çok sayıda bisiklet ve motosiklet buldu.
Çağlayan Mahallesi'nde yaşadığı evin önünden bisikleti çalınan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, bir dedektif gibi iz sürerek hem kendi bisikletinin hem de çalınan başka bisikletlerin polis ekipleri tarafından bulunmasını sağladı.
"Türk ismiyle hesap açtı"
Lazarenko, 12 yıldır Türkiye'de yaşadığını, reklam pazarlama işinde çalıştığını bildirdi.
5 yıldır ise Antalya'da Muratpaşa ilçesinde yaşadığını ifade eden Lazerenko, yaklaşık 10 bin TL değeri bulunan bisikletinin evinin önünden çalındığını söyledi.
Yeni aldığı bisikletini bir akşamüzeri eve geldiğinde yerinde olmadığını gördüğünü anlatan Lazerenko, "Hem şaşırdım hem üzüldüm, şaka olduğunu zannettim. Hemen ikinci el eşyaların satıldığı bir uygulamadan, 'Damla' isimli bir hesap açtım. Aramalarım sonucu bisikletimi bu satış platformunda ilanda buldum. Türk ismi kullandım ve daha az dikkat çekmesini istedim. İlanı veren kişiyle iletişime geçtim, 6 bin TL'den bisikletimi satışa koymuş. 5 bine indirdim. Ertesi sabah bana konum attılar. Olay yerine polisle birlikte gittik. Bisikletime ulaştım. Seri numarasından falan karşılaştırma yaptım benim bisikletimdi. Olay yerinde çalıntı birkaç bisiklet ve motosiklette çıktı. Açılan kamyonun içinden de çalıntı bisikletler çıktı" dedi.
"Çok mutlu oldum"
Umutsuzluğa kapılsa da bisikletine ulaşabileceğini inandığını dile getiren Lazerenko, "Bisikletime çok bulmak istedim ve ulaştım. Buna dedektiflik diyebiliriz. Helal parayla aldığımı söylüyorlar. Bisikletime kavuşunca çok mutlu oldum. Çok değer veriyordum. Umarım diğer insanlarda bisikletlerine kavuşurlar. Bisikletimi içeri almaya başladım ve kalın motosiklet kilidiyle kilitliyorum. Evden her gidip geldiğimde bisikletimi yerinde mi diye kontrol ediyorum. Artık çok daha dikkat ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Bisiklet Hırsızlığına Karşı Ukraynalı Genç Dedektif Gibi İz Sürdü - Son Dakika
Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sonucu meydana gelen kazalarda, devrilen ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazalarda diğer sürücülerde maddi hasar oluştu.
Karabük'te, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, önünde seyir halinde olan araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil duramayarak çarptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve araçlarda hasar oluştu.
Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda, 18 adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 17 kişi tutuklandı.
Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yaklaşık 2 saat boyunca yolun trafiğe kapalı olduğunu belirtti.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beylikdüzü'nde bir şahsa alacak verecek meselesi nedeniyle motosikletli bir şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıs yaralanırken, şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun ayrıca Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde bulunan Zinar Dağı üs bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat ilçesi açıklarında alabora olan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 2'nci günde, en kısa zamanda sonuç almayı ümit ettiklerini belirtti. Devletin tüm imkanları arama kurtarma çalışmalarına seferber olduğunu ifade eden Vali Aktaş, arama kurtarma faaliyetlerinde gelinen son durumu ve yapılacak faaliyetleri değerlendirdi.
Bursa merkezli yapılan operasyonda, polis tarafından takip edilen kaçak ürün dolu kamyon durduruldu ve milyonlarca kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bonzai, esrar, metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen bir şüpheli ise İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 şahsa çarpmış ve kazada 1 kişi ölmüştü. Feci kazaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde çarpmanın etkisiyle 2 şahsın havaya uçtuğu görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?