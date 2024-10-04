Antalya'da Boğulma Olayı: Ukraynalı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Boğulma Olayı: Ukraynalı Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Boğulma Olayı: Ukraynalı Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir otelin sahilinde boğulma tehlikesi geçiren Ukraynalı kadın hastanede öldü.

04.10.2024 12:58
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Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin sahilinde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak ülkesine götürüldü.

Olay, 1 Ekim tarihinde Antalya'nın Alanya Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde denize giren Ukrayna vatandaşı Ukrayna uyrukla Maryna Ostymchuk (58) boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran tarafından sahile çıkartılan Ostymchuk, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Maryna Ostymchuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ostymchuk'un cansız bedeni buradaki savcılık işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı. Ostymchuk'un cenazesinin ülkesi Ukrayna'ya gideceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Boğulma Olayı: Ukraynalı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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