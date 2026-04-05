Antalya\'da iş merkezinde yangın paniği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 14:54  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir butikte çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir butikte çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürülürken, elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında dumandan etkilenenlere 112 ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu, 2 kişi tedavi için hastaneye götürüldü. Yangında dükkan sahipleri, çalışanlar ve komşu esnaf, yangından zarar görmemesi için iş yerinde bulunan ürünleri dışarı taşıdı.

Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki iş merkezinde bulunan butikte çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Belediyesi Zabıta ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Jandarma ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken çok sayıda araç ve ekiple olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak diğer iş yerlerine ulaşmadan söndürdü. Büyük paniğin yaşandığı yangın sırasında başta dükkan sahipleri ve çalışanları olmak üzere iş merkezinde bulunan esnaf yanan iş yerindeki ürünlerin yangından zarar görmemesi için iş yerinden uzaklaştırdı.

İş yerinde bulunan ürünlerin boşaltılması sırasında bazı çalışanların dumandan etkilendikleri gözlenirken, dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı. Yapılan müdahalelerin ardından dumandan aşırı etkilendiği belirlenen 2 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, İtfaiye, Antalya, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:15:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.