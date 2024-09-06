Çatıya Çıkan Adam 1 Saat Sonra İkna Edildi

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Polis çatıya çıkan adamı indirmek için uzun süre dil döktü

ANTALYA - Antalya'da 2 katlı bir binanın çatısına çıkan İsa C. (33), hem kendisine hem de ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat boyunca çatıda kalan şahıs, vücuduna kesici aletlerle zarar verdi. İsa Ç.,polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde saat 12.00 civarında meydana geldi. Çatıda bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süre ikna edilmeye çalışıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, İsa C.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada şahıs, zaman zaman aşağıya kiremit atarken, kesici aletlerle kendisine de zarar verdi. Polisler, onu sakinleştirmek amacıyla su verdi. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından İsa C. Çatıdan indirildi ve olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından evin içerisinde tedavi edildi.