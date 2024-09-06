Çatıya Çıkan Adam 1 Saat Sonra İkna Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çatıya Çıkan Adam 1 Saat Sonra İkna Edildi

Geniş Video İzle

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 33 yaşındaki İsa C., 2 katlı bir binanın çatısına çıkarak kendisine zarar verdi. Polis ekipleri, İsa C.'yi yaklaşık bir saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman kiremit atan ve kesici aletlerle vücuduna zarar veren şahıs, sonunda polisler tarafından çatıdan indirildi ve sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

06.09.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis çatıya çıkan adamı indirmek için uzun süre dil döktü

ANTALYA - Antalya'da 2 katlı bir binanın çatısına çıkan İsa C. (33), hem kendisine hem de ekiplere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat boyunca çatıda kalan şahıs, vücuduna kesici aletlerle zarar verdi. İsa Ç.,polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi'nde saat 12.00 civarında meydana geldi. Çatıda bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uzun süre ikna edilmeye çalışıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, İsa C.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada şahıs, zaman zaman aşağıya kiremit atarken, kesici aletlerle kendisine de zarar verdi. Polisler, onu sakinleştirmek amacıyla su verdi. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından İsa C. Çatıdan indirildi ve olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından evin içerisinde tedavi edildi.

Çatıya Çıkan Adam 1 Saat Sonra İkna Edildi
Kaynak: İHA

Antalya, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatıya Çıkan Adam 1 Saat Sonra İkna Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:16:25. #1.12#
SON DAKİKA: Çatıya Çıkan Adam 1 Saat Sonra İkna Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement