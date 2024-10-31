Antalya'da Çifte Cinayet: Anne ve Oğul Katledildi - Son Dakika
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Antalya'da Çifte Cinayet: Anne ve Oğul Katledildi

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Antalya'da sanık, kadını çocuğunun gözü önünde öldürüp, ardından oğlu da boğarak katletti.

31.10.2024 11:55
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Antalya'da anne ve oğlunun öldürüldüğü çifte cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı

Birlikte yaşadığı kadını oğlunun gözü önünde satırla parçalayıp, başını taşla ezmiş

Öldürdüğü kadının 8 yaşındaki çocuğunu da eve götüren sanık, elleri, ayakları ve boynundan domuz bağı diye tabir edilen şekilde bağladıktan sonra katletmiş.

Anne Aynur Çilli öldürülmeden önce katledilen çocuğu için katiline, "Bulut bisikletini istiyor. Ağladı yine. Bisikletsiz çocukların arkasından koşuyor" diyerek mesaj atmış

Cinayet sanığı hakkında indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

ANTALYA - Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisini ormanlık alanda öldürdükten sonra, sevgilisinin 8 yaşındaki oğlunu da evde boğarak öldüren cinayet zanlısı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Cumhuriyet savcısı sanık hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', 'Suçu gizleme' 'Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti. İddianamedeki detaylar ise adeta kan dondurdu.

Korkunç olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos günü gece saat 00.00 sıralarında yaşandı. Mehmet A. (48), gece yarısı konuşmak bahanesiyle eski sevgilisi Aynur Çilli ve Aynur Çilli'nin oğlu Bulutcan Çilli ile birlikte Duacı Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Burada Aynur Çilli'yi araçtan indiren Mehmet A. eski sevgilisini öldürdü. Ardından Mehmet A., olay yerinden çocukla birlikte ayrıldı. Ormanlık alanda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri cesedin Aynur Çilli'yi ait olduğunu tespit etti.

Jandarma yaptığı araştırmada Aynur Çilli'nin Mehmet A. ile birlikte yaşadığını belirledi ve araştırma için Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine geldi. Jandarma, Mehmet A.'yı eve giderken yakaladı. Sonrasında evde yapılan incelemede Bulutcan Çilli'nin cansız bedeli bulundu. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Mehmet A. ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet A.'nın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği, sevgilisi Aynur Çilli'nin de 20 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Annenin katiline son mesajı: "Oğlum bisiklet istiyor"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 21 Kasım tarihinde görülecek ilk dava öncesinde hazırlanan iddianamede şüphelinin vahşi cinayetleri nasıl işlediği detaylı bir şekilde anlatıldı. İddianamede önce, Aynur Çilli ile Mehmet A. arasında geçen mesajlaşmalara yer verildi. Aynur Çilli'nin cep telefonunun yapılan incelemesinde, öldürülmeden bir gün önce eski sevgilisinin sosyal medya üzerinden kendisi ile ısrarla görüşme isteğinde bulunduğuna dikkat çekilerek, "Aynur seninle görüşebilir miyiz? ya çok özledim seni. Geleyim, alayım mı seni?" mesajını attığı, buna karşılık olarak da Aynur Çilli'nin, "Bulut bisikletini istiyor. Verirsen gelirim. Ağladı gene. Bisikletsiz çocukların arkasından koşuyor. Bak yok Ahmetmiş, yok Mehmetmiş gibi abuk sabuk konuşmayacaksın. Gelirim, çünkü çok yoruldum. Senin dırdırını dinleyecek durumda değilim" yazdıktan sonra buluşma teklifini kabul ettiği yer aldı.

"Anneyi çocuğunun gözü önünde öldürmüş"

Yine iddianameye göre, 1 Ağustos Perşembe günü saat 00.00'da Aynur Çilli ile onun 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi otomobiline alan Mehmet A. Masadağı'ndaki ormanlık alana gitti. Burada kadını zorla araçtan indiren Mehmet A. talihsiz kadının kafasına beraberinde getirdiği satırla çocuğunun gözü önünde defalarca vurdu. Ardından Aynur Çilli'nin başını taşla ezen Mehmet A. kadının parmaklarını da kesti. Sonrasında araçta ağlayan Bulutcan Çilli'yi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evine götürdü.

"Ağlayan çocuğu eve götürüp boğarak öldürdü"

Burada küçük çocuğun elleri, ayakları ve boynunu domuz bağı diye tabir edilen şekilde bağlayarak öldürdü. Öldürdüğü küçük çocuktan kurtulma planları yapan Mehmet A. cesedi taşımak için markete gitti ve buradan poşet aldı. Eve dönerken jandarma ekipleri tarafından yakalanan Mehmet A. pişman olduğunu söyledi.

İndirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Cumhuriyet Savcısı sanık Mehmet A. hakkında 'kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme', 'Suçu gizleme' 'Delilleri yok etme' suçlarından indirimsiz iki kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Politika, Antalya, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Çifte Cinayet: Anne ve Oğul Katledildi - Son Dakika

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