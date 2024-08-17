Antalya\'da çıkan yangın 3 sera ve ormanlık alana zarar verdi

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Kırsal alanda çıkan yangın, 3 sera ve ormanlık alana zarar verdi

Antalya'da yüksek hava sıcaklığı ve lodos, yangının yayılmasına neden oldu

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangın, bölgede birçok noktaya sirayet etti. Sera ve evlere yakın alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, yangında ormanlık alan ve 3 sera zarar gördü.

Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi 18033 Sokak ve ve Gaziler Mahallesi 297 Sokak'ta öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge sakinlerini korkuttu. Antalya'da 40 dereceyi bulan sıcaklık,düşük nem oranı ve rüzgar, yangının çok sayıda noktaya sirayet etmesine neden oldu. Yangın, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Aksu Belediyesi ve Kepez Belediyesi'nin arazözleri de müdahalede bulundu.

"Sera atıkları toplama alanımız yok"

Fettahlı Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, "Topallı-Gaziler sınırında yani Aksu-Kepez sınırında tam bir üçgen olan alanda yangın başladı. Yangın, aynı an da 3'er 5'er dakika aralıklarla 5-6 farklı bölgede başladı. Hava sıcaklığı ve lodos nedeniyle hızlı bir şekilde ilerledi, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Saat 13.00 sularında yangın başladı, yangının başladığını gören vatandaşlar beni aradı, ben de itfaiyeyi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ni aradım. Çevremizde sera üretimi çok yoğun, tamamen seranın kalbi olan bir noktadayız. Sera atıkları toplama alanımız yok, atık öğütme alanımız yok. Belediyelerimiz ya da Tarım ve Orman Bakanlığımız aracılığıyla atıklarımızın toplanıp öğütüleceği, sonucunda gübreye veya enerjiye dönüştürüleceği bir proje üretilebilir. Hem çevremiz daha temiz ve düzenli olur, hem orman yangınlarını önler. Yangın üç seraya sıçradı, seraların yüzde 20'lik kısmı yandı. Maddi zararı çok baz almamak gerekiyor, ormanlarımız yandı." diye konuştu.

Yangın bölgesinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün soğutma çalışmaları devam ediyor.