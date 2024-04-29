Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Geniş Video İzle

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Yusuf Çatal'a ait evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

29.04.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine Yusuf Çatal'a ait ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay bu sabah saat 07.30 sıralarında Karacaağaç Mahallesi Mandal mevkiinde meydan geldi. Alınan bilgiye göre; Yusuf Çatal'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, orman arazöz ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki ev tamamen yanarken itfaiye ve arazöz ekipleri yangını soğutma çalışması yaptı. Yusuf Çatal'ın evde tek başına yaşadığı ve yangının meydana geldiği esnada evin dışında olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili can kaybı ve yaralanma olmadı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili geniş tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
13:37 TikTok Yayınında Çocuğuna Şiddet Uygulayan Anne Hakkında Soruşturma Başlatıldı TikTok Yayınında Çocuğuna Şiddet Uygulayan Anne Hakkında Soruşturma Başlatıldı
12:52 Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı Sinan Ateş cinayetinde soruşturma tamamlandı
12:35 Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı Askeri personelin otomobille çarptığı trafik polisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 13:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement