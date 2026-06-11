Antalya'da Cinsel İstismar Davası - Son Dakika
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Antalya'da Cinsel İstismar Davası

Antalya\'da Cinsel İstismar Davası
11.06.2026 16:08
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Cumhuriyet savcısı, sanık için cinsel istismar ve hürriyet ihlali suçlarından ceza talep etti.

Antalya'da 13 yaşındayken tiyatro eğitimi aldığı dönemde tiyatro yönetmeni tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kadının davasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Antalya'da bir sivil toplum kuruluşunun tiyatro grubunda eğitim aldığı dönemde 13 yaşındayken tiyatro yönetmeni Ü.Z.A. (52) tarafından sistematik olarak cinsel istismara uğradığını iddia eden Y.E.'nin (28) açtığı davanın duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ile 'cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından yargılanan sanık Ü.Z.A., taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Adli Tıp Üst Kurulu raporu dosyaya girmişti

Mahkemenin önceki celsesinde, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora yönelik itirazlar üzerine dosyanın Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderilmesine karar verilmişti. Hazırlanan değerlendirme raporu da mahkeme dosyasına ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu tarafından hazırlanan mütalaada, dosya kapsamındaki adli ve tıbbi belgeler ile taraf beyanlarının birlikte incelendiği belirtildi. Raporda, mağdurun ruh sağlığına ilişkin yapılan değerlendirmede travma sonrası stres bozukluğu bulgularının mevcut olduğu kaydedildi. Üst Kurul mütalaasında ayrıca mağdurun ruhsal etkilenmesinin iddia edilen eylemlerle uyumlu olduğu yönünde tıbbi kanaat bildirildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Ü.Z.A., "Suçsuzum, iftira atılıyor, savunma için süre istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verirken, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"Sanığın tutuklanması gerektiğini düşünüyoruz"

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan mağdur Y.E.'nin avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini belirterek, "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına duruşmaya katılmış bulunuyoruz. Dosya, mütalaa aşamasına gelmiş durumda. Mütalaada sanığın eylemleri nitelikli cinsel istismarın ağırlaştırılmış hali ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Bizim açımızdan bu dosya, tüm kadınlar ve çocuklar adına mücadele ettiğimiz önemli bir dosyadır" dedi.

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini belirten Kurt, "Adli tatilin araya girmesi nedeniyle sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Ancak kanaatimizce dosya kapsamı itibarıyla sanığın tutuklanması gerekmektedir. Sanığın kendisini tanınmış bir yazar olarak ifade etmesi ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklama tedbirinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Her ne kadar yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş olsa da bu karara karşı itirazlarımız olacak. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması beklenmektedir. Biz, bütün çocuklar ve mağdur edilen tüm kadınlar adına bu mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Mahkeme, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Cinsel İstismar Davası - Son Dakika

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