Antalya'da Çocuklar Yabancı Uyruklu Çocuğa Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Çocuklar Yabancı Uyruklu Çocuğa Saldırdı

27.05.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı'nda 10 çocuk, yabancı bir çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay kaydedildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşları 12 ile 15 arasında olan yaklaşık 10 çocuk, bir parkta yabancı uyruklu çocuğu tekme ve yumruklarla darbetti. Olay sırasında bazı çocuklar, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Mursi Park'ta yaklaşık 3 gün önce meydana geldiği belirtilen olayda, aralarında yabancı uyruklu çocukların da bulunduğu öğrenilen yaşları 12-15 arasında değişen yaklaşık 10 kişilik grup, yine yabancı uyruklu olan çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan bazı çocuklar ise saldırıyı engellemek yerine cep telefonlarıyla kaydetti. Koşarak olay yerine gelen bir vatandaş, "Oğlum siz salak mısınız, bir kişiye 10 kişi vuruyorsunuz" diyerek kavgaya karışan çocukları uzaklaştırdı. Darbedilen çocuğun bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Konyaaltı, 3. Sayfa, Antalya, Şiddet, Kavga, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Çocuklar Yabancı Uyruklu Çocuğa Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:48:26. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Çocuklar Yabancı Uyruklu Çocuğa Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.