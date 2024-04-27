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Antalya'da çöl tozunun etkisi azaldı, sahiller doldu

ANTALYA - İki gün boyunca Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozu etkisindeki Antalya'da, taşınım etkisinin azalmasıyla birlikte sahiller doldu. Vatandaşlar ve tatilciler, bol bol denize girdi, güzel havanın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrika'dan gelecek toz taşınım uyarısında bulunduğu turizm kenti Antalya'da, taşınım etkisini azalttı. Kentte çöl tozu yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü gözlendi. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 25 dereceye kadar, nem oranıysa yüzde 75'lere ulaştığı kentte güzel havayı değerlendirmek isteyenler, soluğu sahillerde aldı. Konyaaltı Sahili'nde oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmazken, vatandaşlar ile tatilciler denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da Akdeniz'in sularında kano sürdü. Dünyaca ünlü sahili kuşbakışı gören seyir terasındaki vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekinip anı biriktirdi.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Pazar günü havanını parçalı bulutlu olacak ve hava sıcaklığı 28 dereceye kadar ulaşacak.