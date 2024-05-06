Antalya\'da Dalgalardan Mahsur Kalan Gençler Deniz Polisi Tarafından Kurtarıldı

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Antalya'da denize giren 15 ve 16 yaşındaki iki genç, dalgalardan dolayı mahsur kaldıkları kayalık alandan deniz polisinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 15.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi Hamit Bey Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plaj kısmına gelen E. E. (15) ve S. T. (16), denize girdikten sonra kayalık alana çıktı. Hava şartlarından dolayı dalgaların oluştuğu noktada tekrar denize inemeyen iki genci görenler, durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede belirtilen adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, bottan attıkları can simidiyle gençleri kurtardı. Bota alınan gençler, ardından Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA