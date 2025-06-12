Antalya'da Demir Profil Yüklü Tır Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da demir profil yüklü tır devrildi: 1 ölü

ANTALYA - Antalya'da kontrolden çıkan demir profil yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın çekicisinin altında kalan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Akseki- İbradı karayolu üzerindeki Çamlı Yokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskenderun'dan yüklediği demir profilleri Antalya'ya götüren Kadir Baytok idaresindeki 31 YP 160 plakalı tır, virajı alamayarak yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma ve taşlık alana yuvarlanmak üzereyken yol kenarında yan yatan tırda sürücü Kadir Baytok araç altında kaldı. Yüklü olan demir profiller ise uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Akseki ve İbradı itfaiye ekipleri, Akseki Trafik Jandarması ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Tırın uçuruma yuvarlanma tehlikesi nedeniyle olay yerine vinç yönlendirildi. Vincin müdahalesiyle kaldırılan tırın altından çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan kontrollerde Kadir Baytok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, sürücünün cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.