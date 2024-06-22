Antalya'da denize giren 2 turist boğuldu - Son Dakika
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Antalya'da denize giren 2 turist boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birer saat arayla iki turist denizde boğularak hayatını kaybetti. İlk olayda Almanya uyruklu bir turist, ikinci olayda ise Slovenya vatandaşı bir turist boğulma tehlikesi geçirdi. Her iki turist de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22.06.2024 16:11
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Antalya'da denize giren 2 turist boğuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık birer saat arayla birbirine 300 metre uzaklıkta 2 turist boğularak hayatını kaybetti.

İlk olay, Evrendeki Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya uyruklu Helmut Slfrad Hopfner (74), Evrenseki Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Hopfner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alman turistin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İkinci olay ise Çolaklı Mahallesi'nde yaşandı. Çolaklı Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Slovenya vatandaşı Maria Bundzelova (75), yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Bundzelova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp rahatsızlığı olduğu ve ülkesinde iki kez ameliyat geçirdiği öğrenilen Slovenyalı turistin cansız bedeni, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı OYİ Timi ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da denize giren 2 turist boğuldu - Son Dakika

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